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Приводной вал артикул 1004980143 MEYLE в Алматы

1004980143 MEYLE Приводной вал
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980143
Наименование Приводной вал
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Длина [мм] 507
Диаметр прокладки [мм] 60
Число зубцов кольца ABS 48
Новая деталь без залога
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Приводной вал производителя MEYLE с артикулом 1004980143 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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