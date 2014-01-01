|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980141
|Наименование
|Приводной вал
|Сторона установки
|передний мост справа
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Длина [мм]
|884
|Диаметр прокладки [мм]
|59,5
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|26
|Новая деталь без залога
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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