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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 1004980138 MEYLE в Алматы

1004980138 MEYLE Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980138
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Внутренний диаметр 39
Наружный диаметр [мм] 75
Высота [мм] 37
Размер резьбы M14x1,5x73
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя MEYLE с артикулом 1004980138 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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