|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980089
|Наименование
|100 498 0089_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Audi A3/A4/A6/A8, VW Golf/Passat all 95>
|Сторона установки
|со стороны коробки передач, передний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|21
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|80
|Длина [мм]
|84
|Материал
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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