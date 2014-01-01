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100 498 0089_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Audi A3/A4/A6/A8, VW Golf/Passat all 95> артикул 1004980089 MEYLE в Алматы

1004980089 MEYLE 100 498 0089_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Audi A3/A4/A6/A8, VW Golf/Passat all 95>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980089
Наименование 100 498 0089_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Audi A3/A4/A6/A8, VW Golf/Passat all 95>
Сторона установки со стороны коробки передач, передний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 21
Внутренний диаметр 2 (мм) 80
Длина [мм] 84
Материал резина

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 498 0089_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Audi A3/A4/A6/A8, VW Golf/Passat all 95> производителя MEYLE с артикулом 1004980089 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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