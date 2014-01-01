|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980086
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|38
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|59,5
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Приводной вал
|с кольцом ABS
|Длина [мм]
|103
|Наружный диаметр [мм]
|98
|Число зубцов кольца ABS
|45
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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