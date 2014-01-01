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Шарнирный комплект, приводной вал артикул 1004980086 MEYLE в Алматы

1004980086 MEYLE Шарнирный комплект, приводной вал
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980086
Наименование Шарнирный комплект, приводной вал
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Приводной вал с кольцом ABS
Длина [мм] 103
Наружный диаметр [мм] 98
Число зубцов кольца ABS 45
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнирный комплект, приводной вал производителя MEYLE с артикулом 1004980086 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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