|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980075
|Наименование
|Комплект пыльника, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|24
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|90
|Длина [мм]
|90
|Материал
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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