|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980069
|Наименование
|100 498 0069_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4, VW Passat 1.6-2.395-00
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|33
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|53
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Приводной вал
|с кольцом ABS
|Длина [мм]
|92
|Наружный диаметр [мм]
|89
|Число зубцов кольца ABS
|45
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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