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100 498 0064_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4/A6/A8 2.6/2.8 94> артикул 1004980064 MEYLE в Алматы

1004980064 MEYLE 100 498 0064_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4/A6/A8 2.6/2.8 94>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980064
Наименование 100 498 0064_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4/A6/A8 2.6/2.8 94>
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Приводной вал с кольцом ABS
Длина [мм] 97,5
Наружный диаметр [мм] 98
Число зубцов кольца ABS 45
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 100 498 0064_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4/A6/A8 2.6/2.8 94> производителя MEYLE с артикулом 1004980064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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