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100 498 0063_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97 артикул 1004980063 MEYLE в Алматы

1004980063 MEYLE 100 498 0063_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980063
Наименование 100 498 0063_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Приводной вал с кольцом ABS
Длина [мм] 95
Наружный диаметр [мм] 88
Число зубцов кольца ABS 45
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 498 0063_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97 производителя MEYLE с артикулом 1004980063 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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