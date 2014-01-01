|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004950013
|Наименование
|Комплект пыльника, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны коробки передач, передний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|21,3
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
|Длина [мм]
|93
|Материал
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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