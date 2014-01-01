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Пыльник, рулевое управление артикул 1004190006 MEYLE в Алматы

1004190006 MEYLE Пыльник, рулевое управление
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004190006
Наименование Пыльник, рулевое управление
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Высота [мм] 150
Внутренний диаметр 1(мм) 27
Внутренний диаметр 2 (мм) 45
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Пыльник, рулевое управление производителя MEYLE с артикулом 1004190006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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