|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004120022
|Наименование
|100 412 0022_тарелка пружины пер.!\ Audi A3/TT, VW Golf/Vento/Passat 1.0-1.9TDi 91>
|Сторона установки
|сверху, передний мост
|Внутренний диаметр
|22
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 412 0022_тарелка пружины пер.!\ Audi A3/TT, VW Golf/Vento/Passat 1.0-1.9TDi 91> производителя MEYLE с артикулом 1004120022 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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