|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004120020HD
|Наименование
|100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98
|Сторона установки
|передний мост
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|Усиленное оснащение
|Количественная единица
|Штука
|необходимое количество
|2
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
Если хотите купить 100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98 производителя MEYLE с артикулом 1004120020HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита