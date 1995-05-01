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100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98 артикул 1004120020HD MEYLE в Алматы

1004120020HD MEYLE 100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004120020HD
Наименование 100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98
Сторона установки передний мост
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника
Усиленное оснащение
Количественная единица Штука
необходимое количество 2
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 100 412 0020/HD_опора амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98 производителя MEYLE с артикулом 1004120020HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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