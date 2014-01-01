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100 412 0016_отбойник амортизатора переднего!\ VW Golf 1.2/Passat 74-97 артикул 1004120016 MEYLE в Алматы

1004120016 MEYLE 100 412 0016_отбойник амортизатора переднего!\ VW Golf 1.2/Passat 74-97
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004120016
Наименование 100 412 0016_отбойник амортизатора переднего!\ VW Golf 1.2/Passat 74-97
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 84
Внутренний диаметр 18,5
Количественная единица Штука
Защита от пыли Без защиты от пыли
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 412 0016_отбойник амортизатора переднего!\ VW Golf 1.2/Passat 74-97 производителя MEYLE с артикулом 1004120016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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