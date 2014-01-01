|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004120014
|Наименование
|Буфер, амортизация
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|63
|Внутренний диаметр
|22
|Наружный диаметр [мм]
|50
|необходимое количество
|2
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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