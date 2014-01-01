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Опора стойки амортизатора артикул 1004120003 MEYLE в Алматы

1004120003 MEYLE Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004120003
Наименование Опора стойки амортизатора
Сторона установки передний мост
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника
Наружный диаметр [мм] 45
Количественная единица Штука
необходимое количество 2
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора стойки амортизатора производителя MEYLE с артикулом 1004120003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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