|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004110049
|Наименование
|100 411 0049_втулка стабилизатора переднего! d19.8\ VW Polo1.2-1.4/1.9TDi 01>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр
|20
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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