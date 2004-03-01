|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004110027
|Наименование
|100 411 0027_шпилька выпускного коллектора!\ Audi 100 89-94
|Размер резьбы
|M8x30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 EcoFuel
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 EcoFuel
2004.03 - Выпускается
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
2.0 EcoFuel
2003.02 - 2010.05
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