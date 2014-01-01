|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004110018
|Наименование
|100 411 0018_втулка стабилизатора переднего! d23.5\ Audi 80/90 1.6-2.3/1.9TDi 91-95
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр
|22
|Диаметр стабилизатора [мм]
|25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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