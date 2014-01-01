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100 411 0001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99 артикул 1004110001 MEYLE в Алматы

1004110001 MEYLE 100 411 0001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004110001
Наименование 100 411 0001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева
Стойка Соединительная штанга
Длина [мм] 77
Размер резьбы M8x1,25
Внутренний диаметр 16
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 411 0001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ VW Golf <99 производителя MEYLE с артикулом 1004110001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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