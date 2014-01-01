|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070085
|Наименование
|Гильза, подвески поперечного рычага
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева
|Длина [мм]
|50
|Внутренний диаметр
|16
|Наружный диаметр [мм]
|17
|Материал
|сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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