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100 407 0078_подшипник ступицы переднего колеса!\ Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan 95> артикул 1004070078 MEYLE в Алматы

1004070078 MEYLE 100 407 0078_подшипник ступицы переднего колеса!\ Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan 95>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070078
Наименование 100 407 0078_подшипник ступицы переднего колеса!\ Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan 95>
Альтернативный ремкомплект 100 598 0278, 100 498 0178
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 43
Наружный диаметр [мм] 80
Высота [мм] 38
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0078_подшипник ступицы переднего колеса!\ Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan 95> производителя MEYLE с артикулом 1004070078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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