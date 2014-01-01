|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070064
|Наименование
|100 407 0064_ступица колеса передняя! с ABS\ VW Golf 83-97/Passat 88-96
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника, с отверстием для кольца сенсора ABS
|Наружный диаметр [мм]
|121
|Ø фаски [мм]
|100
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Число зубцов
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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