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100 407 0064_ступица колеса передняя! с ABS\ VW Golf 83-97/Passat 88-96 артикул 1004070064 MEYLE в Алматы

1004070064 MEYLE 100 407 0064_ступица колеса передняя! с ABS\ VW Golf 83-97/Passat 88-96
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070064
Наименование 100 407 0064_ступица колеса передняя! с ABS\ VW Golf 83-97/Passat 88-96
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника, с отверстием для кольца сенсора ABS
Наружный диаметр [мм] 121
Ø фаски [мм] 100
Число отверстий в диске колеса 4
Число зубцов 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0064_ступица колеса передняя! с ABS\ VW Golf 83-97/Passat 88-96 производителя MEYLE с артикулом 1004070064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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