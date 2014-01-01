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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 1004070060HD MEYLE в Алматы

1004070060HD MEYLE Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070060HD
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева, сзади, снизу
Высота [мм] 80
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 65
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
заменяется только попарно
Усиленное оснащение
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя MEYLE с артикулом 1004070060HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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