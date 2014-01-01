|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070059
|Наименование
|Ступица колеса
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника
|Наружный диаметр [мм]
|127
|Ø фаски [мм]
|100
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Число зубцов
|36
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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