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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 1004070054 MEYLE в Алматы

1004070054 MEYLE Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070054
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки внутри, сверху, передний мост слева, передний мост справа
Высота [мм] 60
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 39
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
Тип рычага Поперечный рычаг
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя MEYLE с артикулом 1004070054 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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