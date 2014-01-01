|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070048
|Наименование
|100 407 0048_подшипник ступ. пер.!\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96>
|Альтернативный ремкомплект
|100 498 0048
|Сторона установки
|передний мост
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Высота [мм]
|39,9
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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