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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 1004070047HD MEYLE в Алматы

1004070047HD MEYLE Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070047HD
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки внешний, спереди, снизу, передний мост слева, передний мост справа
Высота [мм] 50
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 40
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
заменяется только попарно
Усиленное оснащение
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя MEYLE с артикулом 1004070047HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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