|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070038
|Наименование
|100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95>
|Альтернативный ремкомплект
|100 598 0038, 100 598 0138, 100 598 0238, 100 598 0338
|Внутренний диаметр 1(мм)
|39
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|41
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Высота [мм]
|37
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95> производителя MEYLE с артикулом 1004070038 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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