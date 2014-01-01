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100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95> артикул 1004070038 MEYLE в Алматы

1004070038 MEYLE 100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070038
Наименование 100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95>
Альтернативный ремкомплект 100 598 0038, 100 598 0138, 100 598 0238, 100 598 0338
Внутренний диаметр 1(мм) 39
Внутренний диаметр 2 (мм) 41
Наружный диаметр [мм] 75
Высота [мм] 37
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0038_подшипник ступицы перед.!\Audi A4 1.4-1.9TDi/A6,VW Passat 95> производителя MEYLE с артикулом 1004070038 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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