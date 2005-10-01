|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070037
|Наименование
|100 407 0037_подшипник ступ. зад. !\Audi 80/A6 Quattro/A8/V8 88-98
|Альтернативный ремкомплект
|100 498 0037
|Сторона установки
|передний мост
|Внутренний диаметр
|43
|Наружный диаметр [мм]
|82
|Высота [мм]
|37
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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