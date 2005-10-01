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100 407 0037_подшипник ступ. зад. !\Audi 80/A6 Quattro/A8/V8 88-98 артикул 1004070037 MEYLE в Алматы

1004070037 MEYLE 100 407 0037_подшипник ступ. зад. !\Audi 80/A6 Quattro/A8/V8 88-98
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070037
Наименование 100 407 0037_подшипник ступ. зад. !\Audi 80/A6 Quattro/A8/V8 88-98
Альтернативный ремкомплект 100 498 0037
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 43
Наружный диаметр [мм] 82
Высота [мм] 37
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 100 407 0037_подшипник ступ. зад. !\Audi 80/A6 Quattro/A8/V8 88-98 производителя MEYLE с артикулом 1004070037 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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