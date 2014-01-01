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100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99 артикул 1004070035 MEYLE в Алматы

1004070035 MEYLE 100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070035
Наименование 100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99
Альтернативный ремкомплект 100 498 0035, 100 498 0135, 100 598 0235
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 40
Наружный диаметр [мм] 72
Высота [мм] 37
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99 производителя MEYLE с артикулом 1004070035 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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