|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070035
|Наименование
|100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99
|Альтернативный ремкомплект
|100 498 0035, 100 498 0135, 100 598 0235
|Сторона установки
|передний мост
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Высота [мм]
|37
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 407 0035_подшипник ступ.!пер.\ VW Golf/Vento/Passat 87-99 производителя MEYLE с артикулом 1004070035 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита