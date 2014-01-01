|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070024HD
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева, сверху
|Высота [мм]
|40
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|47
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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