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100 407 0019_подшипник ступ.!\ VW T4 90-02 артикул 1004070019 MEYLE в Алматы

1004070019 MEYLE 100 407 0019_подшипник ступ.!\ VW T4 90-02
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070019
Наименование 100 407 0019_подшипник ступ.!\ VW T4 90-02
Альтернативный ремкомплект 100 498 0219, 100 498 0019, 100 598 0119
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 80
Высота [мм] 45
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0019_подшипник ступ.!\ VW T4 90-02 производителя MEYLE с артикулом 1004070019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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