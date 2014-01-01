|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070019
|Наименование
|100 407 0019_подшипник ступ.!\ VW T4 90-02
|Альтернативный ремкомплект
|100 498 0219, 100 498 0019, 100 598 0119
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Высота [мм]
|45
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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