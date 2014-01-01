|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070014
|Наименование
|100 407 0014_сайлентблок рычага!\ Audi 100/200/V8 all 77-91
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева, снизу, внутри
|Высота [мм]
|58
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|47
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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