|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004070013HD
|Наименование
|100 407 0013/HD_сайлентблок рычага!\ Audi 100/A6 90-97
|Сторона установки
|внешний, снизу, передний мост слева, передний мост справа
|Высота [мм]
|25
|Внутренний диаметр
|16
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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