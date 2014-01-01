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100 407 0012/S_сайлентблок рычага зад.+втулка!\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83> артикул 1004070012S MEYLE в Алматы

1004070012S MEYLE 100 407 0012/S_сайлентблок рычага зад.+втулка!\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004070012S
Наименование 100 407 0012/S_сайлентблок рычага зад.+втулка!\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83>
Сторона установки сзади, снизу, передний мост слева, передний мост справа
Высота [мм] 41
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 60
Материал сталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
Количественная единица комплект
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 407 0012/S_сайлентблок рычага зад.+втулка!\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83> производителя MEYLE с артикулом 1004070012S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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