|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004050101
|Наименование
|100 405 0101_подшипник ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01
|Альтернативный ремкомплект
|100 598 0101, 100 598 0101/SK
|Сторона установки
|Задний мост, внутри
|Внутренний диаметр
|29
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Высота [мм]
|14,73
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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