|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003990020
|Наименование
|100 399 0020_втулка сайлентблока монтажная!\ Audi 100/A6 90-97
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Длина [мм]
|56
|Внутренний диаметр
|13
|Наружный диаметр [мм]
|15
|Материал
|сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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