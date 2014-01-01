|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003980011
|Наименование
|100 398 0011_фильтр АКПП!\ Audi 80/A3/A4/A6, VW Golf/Polo/Passat/T4/Sharan 88>
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|ограничение производителя
|VW
|Количественная единица
|комплект
|Тип коробки передач
|AG4
|Количество крепежных отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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