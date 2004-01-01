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100 398 0004_фильтр АКПП!\ Audi A8 2.8-2.5TDi 94> артикул 1003980004 MEYLE в Алматы

1003980004 MEYLE 100 398 0004_фильтр АКПП!\ Audi A8 2.8-2.5TDi 94>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003980004
Наименование 100 398 0004_фильтр АКПП!\ Audi A8 2.8-2.5TDi 94>
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
ограничение производителя ZF
Количественная единица комплект
Тип коробки передач 4HP18

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 398 0004_фильтр АКПП!\ Audi A8 2.8-2.5TDi 94> производителя MEYLE с артикулом 1003980004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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