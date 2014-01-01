|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003250005
|Наименование
|100 325 0005_фильтр АКПП!\Audi A4/A6/A8 all 94>
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без проладки
|Количественная единица
|Штука
|Тип коробки передач
|A5S335Z, 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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