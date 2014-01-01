|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003250002
|Наименование
|100 325 0002_фильтр АКПП!\ Audi 80/100/A6, VW Passat/Golf 2/3/T4 88-97
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без проладки
|Количественная единица
|Штука
|Тип коробки передач
|095, 096, 097, AG4
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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