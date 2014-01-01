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100 325 0002_фильтр АКПП!\ Audi 80/100/A6, VW Passat/Golf 2/3/T4 88-97 артикул 1003250002 MEYLE в Алматы

1003250002 MEYLE 100 325 0002_фильтр АКПП!\ Audi 80/100/A6, VW Passat/Golf 2/3/T4 88-97
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003250002
Наименование 100 325 0002_фильтр АКПП!\ Audi 80/100/A6, VW Passat/Golf 2/3/T4 88-97
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без проладки
Количественная единица Штука
Тип коробки передач 095, 096, 097, AG4
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 325 0002_фильтр АКПП!\ Audi 80/100/A6, VW Passat/Golf 2/3/T4 88-97 производителя MEYLE с артикулом 1003250002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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