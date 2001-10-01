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Акция

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Моторное масло
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Популярные

100 325 0001_фильтр АКПП!\ Audi 80/A3/A4/A6, VW Golf/Polo/Passat/T4/Sharan 88> артикул 1003250001 MEYLE в Алматы

1003250001 MEYLE 100 325 0001_фильтр АКПП!\ Audi 80/A3/A4/A6, VW Golf/Polo/Passat/T4/Sharan 88>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003250001
Наименование 100 325 0001_фильтр АКПП!\ Audi 80/A3/A4/A6, VW Golf/Polo/Passat/T4/Sharan 88>
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без проладки
Количественная единица Штука
Тип коробки передач AG4
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01

Если хотите купить 100 325 0001_фильтр АКПП!\ Audi 80/A3/A4/A6, VW Golf/Polo/Passat/T4/Sharan 88> производителя MEYLE с артикулом 1003250001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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