|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003230000
|Наименование
|Топливный фильтр
|Диаметр [мм]
|89
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Материал
|сталь
|Высота [мм]
|174,3
|Поверхность
|оцинкованный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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