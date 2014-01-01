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Топливный фильтр артикул 1003230000 MEYLE в Алматы

1003230000 MEYLE Топливный фильтр
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003230000
Наименование Топливный фильтр
Диаметр [мм] 89
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Материал сталь
Высота [мм] 174,3
Поверхность оцинкованный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр производителя MEYLE с артикулом 1003230000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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