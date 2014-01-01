|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003210019
|Наименование
|100 321 0019_прокладка кпп!\ Audi Q7 06-10
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
|Материал
|резина/металл
|ограничение производителя
|ZF
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|13
|Тип коробки передач
|6HP19 X, 6HP19
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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