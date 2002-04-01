|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003210018
|Наименование
|100 321 0018_прокладка кпп!\ Audi A4 04-09
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
|Материал
|резина/металл
|ограничение производителя
|ZF
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|13
|Тип коробки передач
|09L, AL420, 6HP19 A
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.6 V6 4motion
2002.04 - Выпускается
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