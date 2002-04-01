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100 321 0018_прокладка кпп!\ Audi A4 04-09 артикул 1003210018 MEYLE в Алматы

1003210018 MEYLE 100 321 0018_прокладка кпп!\ Audi A4 04-09
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003210018
Наименование 100 321 0018_прокладка кпп!\ Audi A4 04-09
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
Материал резина/металл
ограничение производителя ZF
Количественная единица Штука
Количество отверстий 1 13
Тип коробки передач 09L, AL420, 6HP19 A

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion 2002.04 - Выпускается
VW PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion 2002.04 - Выпускается

Если хотите купить 100 321 0018_прокладка кпп!\ Audi A4 04-09 производителя MEYLE с артикулом 1003210018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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