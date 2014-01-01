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Прокладка, масляный поддон автоматической коробки передач артикул 1003210016 MEYLE в Алматы

1003210016 MEYLE Прокладка, масляный поддон автоматической коробки передач
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003210016
Наименование Прокладка, масляный поддон автоматической коробки передач
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
Материал резина
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с укрепительным материалом
ограничение производителя AISIN WARNER
Количественная единица Штука
Количество отверстий 1 7
Тип коробки передач TF-61SN, 09K

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка, масляный поддон автоматической коробки передач производителя MEYLE с артикулом 1003210016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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