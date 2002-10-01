|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003210010
|Наименование
|100 321 0010_прокладка кпп!\ Audi Q7 06>
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
|Материал
|резина/металл
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с укрепительным материалом
|ограничение производителя
|AISIN WARNER
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|16
|Тип коробки передач
|TR-60SN, 09D
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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