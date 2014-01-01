|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003210006
|Наименование
|100 321 0006_прокладка АКПП!\ VW Sharan 1.9-2.8 95>/T4
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
|Материал
|резина
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с укрепительным материалом
|ограничение производителя
|VOLKSWAGEN
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|5
|Тип коробки передач
|098
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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