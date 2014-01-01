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100 321 0006_прокладка АКПП!\ VW Sharan 1.9-2.8 95>/T4 артикул 1003210006 MEYLE в Алматы

1003210006 MEYLE 100 321 0006_прокладка АКПП!\ VW Sharan 1.9-2.8 95>/T4
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1003210006
Наименование 100 321 0006_прокладка АКПП!\ VW Sharan 1.9-2.8 95>/T4
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
Материал резина
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с укрепительным материалом
ограничение производителя VOLKSWAGEN
Количественная единица Штука
Количество отверстий 1 5
Тип коробки передач 098

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 321 0006_прокладка АКПП!\ VW Sharan 1.9-2.8 95>/T4 производителя MEYLE с артикулом 1003210006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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