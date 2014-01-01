|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1003210001
|Наименование
|Прокладка АКПП VAG VW PASS 4-х ступ, 1003210001
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
|Материал
|резина
|ограничение производителя
|AISIN WARNER
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|4
|Тип коробки передач
|096, 095
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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